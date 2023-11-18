Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Hijyenik olmayan sakatat temizliği yapılan iş yeri mühürlendi

        ADANAValiliği, Kasaplar Çarşısı'ndaki bir iş yerinde hijyenik şartları sağlamadan sakatat temizliği yapıldığına yönelik sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası yapılan incelemede 300 kilo sakatata imha edilmek üzere el konulduğunu açıkladı. Valilik, iş yerinin mühürlenerek faaliyetlerden menedildiğini de kaydetti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 14:28 Güncelleme: 18.11.2023 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hijyenik olmayan sakatat temizliği yapılan iş yeri mühürlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANAValiliği, Kasaplar Çarşısı'ndaki bir iş yerinde hijyenik şartları sağlamadan sakatat temizliği yapıldığına yönelik sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası yapılan incelemede 300 kilo sakatata imha edilmek üzere el konulduğunu açıkladı. Valilik, iş yerinin mühürlenerek faaliyetlerden menedildiğini de kaydetti. 

        Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, Seyhan ilçesindeki Kasaplar Çarşısı´nda faaliyet gösteren bir işletmenin, mevzuata uygun olmayan bir ortamda, genel hijyen şartlarını sağlamadan ayak temizleme işlemi gerçekleştirdiğine dair görüntülerin bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer aldığı belirtildi. Söz konusu işletmeye kurumların denetim gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu´nun ilgili maddeleri gereğince idari yaptırım uygulanmıştır. İşletmede halihazırda bulunan 300 kilo sakatat ürününe imha edilmek üzere el konulmuş ve zabıta ekipleriyle birlikte ürünlerin imha işlemi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca işletme, mühürlenerek faaliyetten menedilmiştir. Aynı çarşı içerisinde bu kapsamda faaliyet gösteren diğer gıda işletmelerinin denetimine devam edilmektedir. Mevzuat hükümlerine uymayarak vatandaşlarımızın sağlığıyla oynayan hiçbir işletmenin faaliyetine müsaade edilmeyecektir" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Uğurcan'a dev talip!
        Uğurcan'a dev talip!
        Kadıköy'de feci kaza sonrası kaçtı yerine başkasını gönderdi!
        Kadıköy'de feci kaza sonrası kaçtı yerine başkasını gönderdi!
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        "Turuncu" fırtına İzmir'de hayatı felç etti!
        "Turuncu" fırtına İzmir'de hayatı felç etti!
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        İsrail yine mülteci kampı ve hastaneleri hedef aldı
        İsrail yine mülteci kampı ve hastaneleri hedef aldı
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Türkiye'de en başarılı 10 Marvel filmi
        Türkiye'de en başarılı 10 Marvel filmi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Adana'da sağlıksız koşullarda satılan 300 kilogram sakatat imha edildi
        Adana'da sağlıksız koşullarda satılan 300 kilogram sakatat imha edildi
        Hırsızlıktan tutuklanıp serbest kalan dizi oyuncusu bu kez uyuşturucudan tu...
        Hırsızlıktan tutuklanıp serbest kalan dizi oyuncusu bu kez uyuşturucudan tu...
        İş yerine asılı bayrağı çalındı; `Özür dilesin, hediye edeceğim´ dedi
        İş yerine asılı bayrağı çalındı; `Özür dilesin, hediye edeceğim´ dedi
        Akaryakıt istasyonunda cephanelik çıktı
        Akaryakıt istasyonunda cephanelik çıktı
        Adana'da akaryakıt istasyonunda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi
        Adana'da akaryakıt istasyonunda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi
        Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
        Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama