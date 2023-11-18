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        Devrilen motosikletin yanında ölü bulunan sürücü için kalp krizi şüphesi

        ADANA´nınCeyhan ilçesinde Sabahattin Çelik (69), devrilen motosikletinin yanında ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Çelik´in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 17:18 Güncelleme: 18.11.2023 - 17:20
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        Devrilen motosikletin yanında ölü bulunan sürücü için kalp krizi şüphesi
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        ADANA´nınCeyhan ilçesinde Sabahattin Çelik (69), devrilen motosikletinin yanında ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Çelik´in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

        Ceyhan ilçesi Ulus Mahallesi´nde yol kenarında devrilen motosiklet ile yanındaki hareketsiz yatan Sabahattin Çelik´i görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik´in hayatını kaybettiğini belirledi. Daha önce anjiyo olan ve kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Sabahattin Çelik´in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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