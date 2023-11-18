Devrilen motosikletin yanında ölü bulunan sürücü için kalp krizi şüphesi ADANA´nınCeyhan ilçesinde Sabahattin Çelik (69), devrilen motosikletinin yanında ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Çelik´in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

ADANA´nınCeyhan ilçesinde Sabahattin Çelik (69), devrilen motosikletinin yanında ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Çelik´in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Ceyhan ilçesi Ulus Mahallesi´nde yol kenarında devrilen motosiklet ile yanındaki hareketsiz yatan Sabahattin Çelik´i görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çelik´in hayatını kaybettiğini belirledi. Daha önce anjiyo olan ve kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Sabahattin Çelik´in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.