Kamyondaki çekyata gizlenmiş 13 kilo uyuşturucuyu 'Barbara' buldu ADANA'da,otoyolda durdurulan mobilya ve beyaz eşya yüklü kamyonda, narkotik köpek 'Barbara' ile yapılan aramada, çekyatın altına gizlenmiş 13 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Eşyaların kendine ait olmadığını öne süren sürücü Çetin İ. tutuklandı.

ADANA'da,otoyolda durdurulan mobilya ve beyaz eşya yüklü kamyonda, narkotik köpek 'Barbara' ile yapılan aramada, çekyatın altına gizlenmiş 13 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Eşyaların kendine ait olmadığını öne süren sürücü Çetin İ. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, mobilya ve beyaz eşya yüklü kamyonu şüphe üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldı. Polis, etrafını sardığı kamyonu, uygulama noktasında durdurup, narkotik köpeği 'Barbara' ile aradı. Barbara'nın kamyonun kasasındaki çekyata tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada 13 kilo 700 gram skunk ele geçirildi, sürücü Çetin İ. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Çetin İ., ifadesinde, eşyaların kendine ait olmadığını ve uyuşturucudan da haberi olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çetin İ., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.