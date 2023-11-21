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        Adana´daki Narkogüç-36 operasyonunda 64 kilo skunk ele geçirildi

        ADANA´daNarkogüç-36 operasyonu kapsamında durdurulan tekstil malzemesi yüklü TIR´da 64 kilo skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şoför İhsan Ç., tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:50
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        Adana´daki Narkogüç-36 operasyonunda 64 kilo skunk ele geçirildi
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        ADANA´daNarkogüç-36 operasyonu kapsamında durdurulan tekstil malzemesi yüklü TIR´da 64 kilo skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şoför İhsan Ç., tutuklandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalatı yapan ve satanlara yönelik 7 ilde Narkogüç-36 operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyon kapsamında Adana´da Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde tekstil malzemesi yüklü TIR´ı durdurdu. Şoför İhsan Ç.´nin indirildiği araçta yapılan aramada 48 pakette 64 kilo skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan İhsan Ç., emniyetteki sorgusunda, uyuşturucunun kendisine ait olmadığını, TIR´a nasıl yüklendiğini de bilmediğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İhsan Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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