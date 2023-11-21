Adana´daki Narkogüç-36 operasyonunda 64 kilo skunk ele geçirildi

ADANA´daNarkogüç-36 operasyonu kapsamında durdurulan tekstil malzemesi yüklü TIR´da 64 kilo skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şoför İhsan Ç., tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalatı yapan ve satanlara yönelik 7 ilde Narkogüç-36 operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyon kapsamında Adana´da Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde tekstil malzemesi yüklü TIR´ı durdurdu. Şoför İhsan Ç.´nin indirildiği araçta yapılan aramada 48 pakette 64 kilo skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan İhsan Ç., emniyetteki sorgusunda, uyuşturucunun kendisine ait olmadığını, TIR´a nasıl yüklendiğini de bilmediğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İhsan Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.