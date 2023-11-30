ADANA'da,koşarak yolun karşısına geçerken cipin çarptığı çocuk, ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Vefa Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan cip, aniden yola fırlayan 9 yaşlarındaki çocuğa çarptı. İhbarla, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye götürülen çocuğun vücudunda çok sayıda kırık tespit edildi. Cip sürücüsü gözaltına alındı. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.