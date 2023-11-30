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        Adana'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasında

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 10:04 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:04
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        Adana'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasında
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Alınan bilgiye göre, Dadaloğlu Mahallesi'nde 19 Kasım'da M.Z. (45) ile Serkan Palabıyık (40) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine M.Z, Palabıyık'a tabancayla ateş ederek bölgeden kaçtı.

        Yaralanan Palabıyık, 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.Z'yi merkez Seyhan ilçesinde bir çorbacıda yemek yediği sırada gözaltına aldı.

        Zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Öte yandan M.Z'nin tartıştığı Palabıyık'a tabancayla ateş ederek kaçması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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