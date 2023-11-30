Adana'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Dadaloğlu Mahallesi'nde 19 Kasım'da M.Z. (45) ile Serkan Palabıyık (40) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Z, Palabıyık'a tabancayla ateş ederek bölgeden kaçtı.

Yaralanan Palabıyık, 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.Z'yi merkez Seyhan ilçesinde bir çorbacıda yemek yediği sırada gözaltına aldı.

Zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan M.Z'nin tartıştığı Palabıyık'a tabancayla ateş ederek kaçması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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