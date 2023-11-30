Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde belirlenen 3 adrese operasyon gerçekleştirdi.
Adreslerde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 5 mermi ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan S.A, H.B. ve V.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.