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        Husumetlisini tabancayla vurdu, çorba içerken yakalandı

        ADANA´dahusumetlisi Serkan P.´yi (40) iş yerinde tabancayla bacağından vuran Mehmet Zoroğlan (45), çorba içerken yakalandı. İfadesinde, Serkan P.´yi kendisine küfredince vurduğunu öne süren Zoroğlan, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:30
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        Husumetlisini tabancayla vurdu, çorba içerken yakalandı
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        ADANA´dahusumetlisi Serkan P.´yi (40) iş yerinde tabancayla bacağından vuran Mehmet Zoroğlan (45), çorba içerken yakalandı. İfadesinde, Serkan P.´yi kendisine küfredince vurduğunu öne süren Zoroğlan, adliyeye sevk edildi.

        Olay, 19 Kasım günü saat 14.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi´nde meydana geldi. Mehmet Zoroğlan, husumetli olduğu oto tamircisi Serkan P.´nin iş yerine gitti. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Zoroğlan belindeki tabancayı çıkarıp, Serkan P.´yi bacağından vurdu. Serkan P. sekerek iş yerine koşarken, şüpheli ise kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Serkan P., tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçış güzergahında yaptığı çalışmada şüphelinin kimliğini tespit etti. Kocavezir Mahallesi´ndeki bir restoranda olduğu saptanan Zoroğlan, çorba içerken yakalandı. Emniyete götürülen Zoroğlan ifadesinde, Serkan P.´nin kendisine küfretmesi üzerine tabancayla ateş ettiğini öne sürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Zoroğlan, adliyeye sevk edildi. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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