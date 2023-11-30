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        Adana'da 'torbacı' operasyonunda 3 tutuklama

        ADANA'da,'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 10:18 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:20
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        Adana'da 'torbacı' operasyonunda 3 tutuklama
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        ADANA'da,'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, kent merkezindeki mahallelerde satış yaptığı belirlenen Samet A., Halil B. ile Veysel Ş.'nin evlerine eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda 177,02 gram bonzai, 4,18 gram metamfetamin, 1,16 gram eroin, 6 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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