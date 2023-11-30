Adana'da bir kişinin 12 bin 980 lirasını dolandıran 3 sanığa hapis cezası verildi Adana'da kendilerini bankacı olarak tanıtıp bir kişiyi 12 bin 980 lira dolandırdıkları gerekçesiyle yargılanan tutuksuz 3 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis ile 50'şer bin lira adli para cezası verildi.

Adana'da kendilerini bankacı olarak tanıtıp bir kişiyi 12 bin 980 lira dolandırdıkları gerekçesiyle yargılanan tutuksuz 3 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis ile 50'şer bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar F.T, O.U. ve M.S.Ç. ile taraf avukatları katıldı

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık F.T. ve M.S.Ç'nin müşteki H.Ü'yü bir kamu bankası çalışanı sıfatıyla arayıp banka hesabına kimliği belirsiz bir kişi tarafından müdahalede bulunduğu bilgisini vererek H.Ü'den kendi hesaplarına 6 bin 490'ar lira gönderilmesini talep ettiğini belirtti.

H.Ü'nün sanıklar F.T. ve M.S.Ç'nin banka hesabına 6 bin 490'ar lira gönderdiğini ifade eden savcı, sanıkların da bu parayı O.U'nun hesabına aktardığını bildirdi. Savcı, sanıkların fikir ve eylem işbirliği içinde yardımlaşarak kurguladıkları hile çerçevesinde müştekiden menfaat temin ettikleri dikkate alınarak "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

Sanık F.T. savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Müşteki H.Ü'yü tanımıyorum. İddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kimseden para almadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis ve 50'şer bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.