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        `Bayğaralar´ suç örgütü üyesi 4 kişi, villada yakalandı

        ADANA´da, `Bayğaralar´ suç örgütünün menfaat sağlamak için gerçekleştirdiği eylemleri planladığı öne sürülen Kemal T. ile örgüt üyesi Çetin Ç., Ali B. ve Hikmet B., saklandıkları villaya düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 09:41 Güncelleme: 03.01.2024 - 09:45
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        `Bayğaralar´ suç örgütü üyesi 4 kişi, villada yakalandı
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        ADANA´da, `Bayğaralar´ suç örgütünün menfaat sağlamak için gerçekleştirdiği eylemleri planladığı öne sürülen Kemal T. ile örgüt üyesi Çetin Ç., Ali B. ve Hikmet B., saklandıkları villaya düzenlenen operasyonla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, liderliğini Ramazan Bayğara´nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. Polis, örgütün kentte menfaat sağlamak için gerçekleştirdiği eylemleri planladığı öne sürülen Kemal T. ile örgüt üyesi Çetin Ç., Ali B. ve Hikmet B.´nin, Çukurova ilçesindeki bir villada saklandığını tespit etti. KOM ekipleri, villaya düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tabancalar, incelenmek üzere Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı´na gönderildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Kemal T. ile Çetin Ç. tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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