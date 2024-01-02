Çukurova Belediyespor, Hanife Nur Özaydınlı'yı transfer etti
Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Hanife Nur Özaydınlı'yı kadrosuna kattı.
Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Hanife Nur Özaydınlı'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, son olarak Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop forması giyen orta oyuncu Hanife Nur Özaydınlı ile anlaşmaya vardı. Hanife Nur Özaydınlı daha önce Sarıyer Belediyespor, Karayolları ve THY takımlarında da forma giydi. Hanife Nur Özaydınlı'ya 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.