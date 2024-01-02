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        Çukurova Belediyespor, Hanife Nur Özaydınlı'yı transfer etti

        Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Hanife Nur Özaydınlı'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 17:24 Güncelleme: 02.01.2024 - 17:24
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        Çukurova Belediyespor, Hanife Nur Özaydınlı'yı transfer etti
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        Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Hanife Nur Özaydınlı'yı kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, son olarak Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop forması giyen orta oyuncu Hanife Nur Özaydınlı ile anlaşmaya vardı. Hanife Nur Özaydınlı daha önce Sarıyer Belediyespor, Karayolları ve THY takımlarında da forma giydi. Hanife Nur Özaydınlı'ya 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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