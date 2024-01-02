Adana'da sentetik uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde 357 gram sentetik uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili Niğde-Pozantı Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta 357 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren polis, şüpheliler O.C. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.