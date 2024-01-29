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        Adana´da 1589 deprem konutu şubat sonunda hak sahiplerine teslim edilecek

        ADANA Valisi Yavuz Selim Köşger, 6 Şubat depremleri sonrası kentte TOKİ tarafından yapımına başlanan afet konutlarının bin 589´unun şubat ayı sonunda tamamlanıp hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 12:45 Güncelleme: 29.01.2024 - 12:50
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        Adana´da 1589 deprem konutu şubat sonunda hak sahiplerine teslim edilecek
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        ADANA Valisi Yavuz Selim Köşger, 6 Şubat depremleri sonrası kentte TOKİ tarafından yapımına başlanan afet konutlarının bin 589´unun şubat ayı sonunda tamamlanıp hak sahiplerine teslim edileceğini söyledi.

        6 Şubat depremlerinde Adana´da 13 bina yıkıldı, 418 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından kentteki hak sahipleri için Sarıçam, Çukurova, Yumurtalık ve Ceyhan ilçelerinde TOKİ tarafından afet konutları yapımına başlandı. Kent genelinde 3 bin 204 konutun yapımı devam ederken tamamlanan yapılar, iş yerleri de dahil olmak üzere 8 bin 122 hak sahibine teslim edilecek.

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi´nde yapımı süren afet konutlarını inceledi. İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Vali Köşger, konut teslimlerinin başlangıç tarihleri hakkında bilgi verdi. Deprem felaketinin üzerinden neredeyse bir yıl geçtiğini ve acıların taze olduğunu söyleyen Köşger, "Belki bin yılın depremi diyeceğimiz bir afet yaşandı. Kentimizde 418 can kaybımız oldu. 8 bin 122 hak sahibi var. Onlar için yapılan çalışmalar depremin hemen ardından başlamıştı. İlk önce geçici olarak barınmaları sağlandı. Konteyner kentimizde 270´i aşkın vatandaşımız yaşıyor. 3 bin 204 konutun yapımı devam ediyor. 1589´unu şubat sonunda teslim edeceğiz. 4 ilçemizde çalışmalar sürerken bir yandan da ağır hasarlı binalar yıkılıyor. Yıkım, yüzde 43 oranında tamamlandı. 2 bin 40 binada yıkımlar devam ediyor" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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