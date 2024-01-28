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        Adana'da 4 gün önce kaybolan iki kuzen bulundu

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 4 gün önce kaybolan iki kuzen bulunarak yurda yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 20:34 Güncelleme: 28.01.2024 - 20:34
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        Adana'da 4 gün önce kaybolan iki kuzen bulundu
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 4 gün önce kaybolan iki kuzen bulunarak yurda yerleştirildi.

        100. Yıl Mahallesi'nde 24 Ocak'ta R.H.G. (14) ve kuzeni H.T. (17), markete gitmek üzere evlerinden çıktı.

        R.H.G'nin babası H.G'nin (47), kızı ve yeğeni H.T'yi parkta sigara içerken görmesi üzerine iki kuzenin korkup kaçtıkları öne sürüldü.

        Kuzenlerin eve dönmemesi üzerine aileleri, İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.

        Polis ekipleri, kayıp iki kuzeni bulmak için araştırma başlattı.

        Farklı adreslerde polislerce bulunan iki kuzen, yurda yerleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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