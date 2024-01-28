Adana'da 4 gün önce kaybolan iki kuzen bulundu

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 4 gün önce kaybolan iki kuzen bulunarak yurda yerleştirildi.

100. Yıl Mahallesi'nde 24 Ocak'ta R.H.G. (14) ve kuzeni H.T. (17), markete gitmek üzere evlerinden çıktı.

R.H.G'nin babası H.G'nin (47), kızı ve yeğeni H.T'yi parkta sigara içerken görmesi üzerine iki kuzenin korkup kaçtıkları öne sürüldü.

Kuzenlerin eve dönmemesi üzerine aileleri, İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ekipleri, kayıp iki kuzeni bulmak için araştırma başlattı.

Farklı adreslerde polislerce bulunan iki kuzen, yurda yerleştirildi.

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