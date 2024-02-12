Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        flaş

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 13:03 Güncelleme: 12.02.2024 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        flaş
        ABONE OL
        ABONE OL

        AdanaBüyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük Belediye binasında kimliği meçhul bir kişinin silahı saldırısına uğradı. Vücuduna  3 kurşun isabet eden Güdük, hastanede ameliyata alındı.

        DHA-Flaş Haber - Türkiye-Adana -

        2024-02-12 13:02:31

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        İstiklal'deki terör saldırısı davasında flaş gelişme!
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Beton mikseri mendil satan kadını ezdi!
        Beton mikseri mendil satan kadını ezdi!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        Prof. Dr. Naci Görür: Bu kuşak 6 Şubat'tan sonra çok sıkıştı!
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Cadde ortasındaki cinayette katil yakını çıktı!
        Cadde ortasındaki cinayette katil yakını çıktı!
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı doğru mu, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Kadınlar bareti taktı
        Kadınlar bareti taktı
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        Super Bowl'da şampiyon belli oldu!
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        Yeni Beşiktaş sahne alıyor!
        İsrail Refah’a saldırdı: 100’den fazla kişi öldü
        İsrail Refah’a saldırdı: 100’den fazla kişi öldü
        Savunmanın teminatı!
        Savunmanın teminatı!
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Kabine Toplantısı bugün... Gündemde neler var?
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        Çinli marka için Türkiye'de yatırım açıklaması
        İşsizlikte düşüş
        İşsizlikte düşüş
        Bu kez enflasyonu duman etmedi
        Bu kez enflasyonu duman etmedi
        "Olmaktan korktukları yerdeler!"
        "Olmaktan korktukları yerdeler!"

        Benzer Haberler

        flaş
        flaş
        Adana'da minibüste çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da minibüste çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 30 zanlı tutuklandı
        Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 30 zanlı tutuklandı
        Adana'da 22 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
        Adana'da 22 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
        Adana'da FETÖ sanığı eski albay 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Adana'da FETÖ sanığı eski albay 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Adana'da bir kişi tabancayla yaralandı
        Adana'da bir kişi tabancayla yaralandı