Adana'da minibüste çıkan yangın söndürüldü
Adana'da otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan minibüste hasar oluştu.
Adana'da otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan minibüste hasar oluştu.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi yakınında alev aldı.
Aracı güvenlik şeridine çeken sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle minibüste hasar meydana geldi.
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