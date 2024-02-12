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        Adana'da bir kişi tabancayla yaralandı

        Adana'da tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 05:19 Güncelleme: 12.02.2024 - 05:35
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        Adana'da bir kişi tabancayla yaralandı
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        Adana'da tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde sağlık ocağı yakınında bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Tabancayla yaralanan 19 yaşındaki K.C. sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Olay yerinde araştırma yapan polis ekipleri, K.C'nin sokakta yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açılması sonucu yaralandığını belirledi.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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