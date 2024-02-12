Adana'da 22 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

Adreste 22 milyon 500 bin makaron ele geçiren ekipler, şüpheli Ümit Ç'yi gözaltına aldı.

Adana'da 22 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

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