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        Adana'da 22 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

        Adana'da 22 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 10:28 Güncelleme: 12.02.2024 - 10:28
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        Adana'da 22 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
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        Adana'da 22 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenledi.

        Adreste 22 milyon 500 bin makaron ele geçiren ekipler, şüpheli Ümit Ç'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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