Adana'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü

ADANA'da, husumetli iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Deniz Özdemir (18), hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup, henüz bilinmeyen bir nedenle sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Deniz Özdemir, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Özdemir'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olaya karıştığı öne sürülen iki kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.