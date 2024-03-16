Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da ruhsatsız silah bulunduranlar tutuklandı; cinayet oranı yüzde 70,2 düştü

        TÜRKİYE'de ilk kez geçen yıl Adana'da hayata geçirilen uygulama kapsamında ruhsatsız silah bulunduranların tutuklanmasının ardından 'kasten öldürme' oranı yüzde 70,2, 'kasten yaralama' ise yüzde 44,7 azaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 10:51 Güncelleme: 16.03.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da ruhsatsız silah bulunduranlar tutuklandı; cinayet oranı yüzde 70,2 düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE’de ilk kez geçen yıl Adana’da hayata geçirilen uygulama kapsamında ruhsatsız silah bulunduranların tutuklanmasının ardından ‘kasten öldürme’ oranı yüzde 70,2, ‘kasten yaralama’ ise yüzde 44,7 azaldı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, “Cezaların caydırıcılığının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Burada bir ‘Teksas’ ya da çete şehri imajına asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

        Kentte, 2023 yılında 128 cinayet işlenip, 8 bin 365 yaralama olayı meydana gelince, bireysel silahlanmanın ve silahlı şiddet olaylarının önüne geçilebilmesi için bir çalışma yapıldı. Türkiye’de ilk kez 23 Ekim 2023’te Adana’da hayata geçirilen bir uygulama ile ruhsatsız silah taşıyanların tutuklu yargılanması sağlandı. Bu uygulama ile kentteki ‘kasten öldürme’ oranı yüzde 70,2, ‘kasten yaralama’ ise yüzde 44,7 azaldı. Kararın uygulanmaya başladığı tarihten önceki 140 günde 47 cinayet, sonraki 140 günde ise 14 cinayet işlendi. Uygulamanın olumlu yansımasının ardından operasyonlarına hız veren polis ve jandarma ekipleri, bu süreçte 2 bin 130 silah ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 980 kişiden 488’i ise tutuklandı.

        ‘CEZALARIN CAYDIRICILIĞI ÖNEMLİ’

        Adana Valiliği'nde düzenlenen İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda konuya değinen Vali Yavuz Selim Köşger, “Cezaların caydırıcılığının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bir aylık hapis cezası bile, suçlarda azalmayı sağlıyor. İnsanlar bellerinde silah taşımadığında, daha az kavga ediyor, daha az cinayet işleyip, daha az yaralama gerçekleştiriyor. Bu caydırıcılık, neredeyse 30 insanımızın hayatta kalmasını sağladı. Bu çok önemli bir rakam. Adana’yı daha da refaha ve güvenliğe kavuşturma noktasında uygulamalarımıza devam edeceğiz” dedi.

        ‘TÜM ÜLKEDE UYGULANIR HALE GELECEK’

        Uygulamanın diğer illere de örnek olduğunu kaydeden Vali Köşger, “Adalet ve İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili çalışma yürütüyor. Muhtemelen torba yasaya da bir madde eklenecek ve tüm ülkede uygulanır hale gelecek. Adana bir gastronomi, kültür-sanat ve aristokrat kültürü olan bir şehirdir. Bu imajı bozmaya kimsenin hakkı yok. Burada bir ‘Teksas’ ya da çete şehri imajına asla müsaade etmeyeceğiz. Kim böyle bir şeye tevessül ediyorsa, karşısında devletin güvenlik güçlerini bulur” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Dilan Polat ve Engin Polat için iddianame
        Dilan Polat ve Engin Polat için iddianame
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        "Abla" dediği kadının canice ölmesini beklemiş!
        "Abla" dediği kadının canice ölmesini beklemiş!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        100 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Gardırobun üzerinde yakalandı!
        100 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı! Gardırobun üzerinde yakalandı!
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldüren babadan acı mesaj: Ben yandım, başkası...
        Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldüren babadan acı mesaj: Ben yandım, başkası...
        Adana'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli...
        Adana'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli...
        Adana'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü
        Adana'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü
        Adana'da kavgada silahla vurulan kişi öldü
        Adana'da kavgada silahla vurulan kişi öldü
        AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'nın Ceyhan ilçesinde iftara katıldı:
        AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'nın Ceyhan ilçesinde iftara katıldı:
        Adana'da Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinliği yapıldı
        Adana'da Pulmoner Rehabilitasyon Haftası etkinliği yapıldı