Adana'da ruhsatsız silah bulunduranlar tutuklandı; cinayet oranı yüzde 70,2 düştü

TÜRKİYE’de ilk kez geçen yıl Adana’da hayata geçirilen uygulama kapsamında ruhsatsız silah bulunduranların tutuklanmasının ardından ‘kasten öldürme’ oranı yüzde 70,2, ‘kasten yaralama’ ise yüzde 44,7 azaldı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, “Cezaların caydırıcılığının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Burada bir ‘Teksas’ ya da çete şehri imajına asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Kentte, 2023 yılında 128 cinayet işlenip, 8 bin 365 yaralama olayı meydana gelince, bireysel silahlanmanın ve silahlı şiddet olaylarının önüne geçilebilmesi için bir çalışma yapıldı. Türkiye’de ilk kez 23 Ekim 2023’te Adana’da hayata geçirilen bir uygulama ile ruhsatsız silah taşıyanların tutuklu yargılanması sağlandı. Bu uygulama ile kentteki ‘kasten öldürme’ oranı yüzde 70,2, ‘kasten yaralama’ ise yüzde 44,7 azaldı. Kararın uygulanmaya başladığı tarihten önceki 140 günde 47 cinayet, sonraki 140 günde ise 14 cinayet işlendi. Uygulamanın olumlu yansımasının ardından operasyonlarına hız veren polis ve jandarma ekipleri, bu süreçte 2 bin 130 silah ele geçirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 980 kişiden 488’i ise tutuklandı.

‘CEZALARIN CAYDIRICILIĞI ÖNEMLİ’

Adana Valiliği'nde düzenlenen İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda konuya değinen Vali Yavuz Selim Köşger, “Cezaların caydırıcılığının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bir aylık hapis cezası bile, suçlarda azalmayı sağlıyor. İnsanlar bellerinde silah taşımadığında, daha az kavga ediyor, daha az cinayet işleyip, daha az yaralama gerçekleştiriyor. Bu caydırıcılık, neredeyse 30 insanımızın hayatta kalmasını sağladı. Bu çok önemli bir rakam. Adana’yı daha da refaha ve güvenliğe kavuşturma noktasında uygulamalarımıza devam edeceğiz” dedi.

‘TÜM ÜLKEDE UYGULANIR HALE GELECEK’

Uygulamanın diğer illere de örnek olduğunu kaydeden Vali Köşger, “Adalet ve İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili çalışma yürütüyor. Muhtemelen torba yasaya da bir madde eklenecek ve tüm ülkede uygulanır hale gelecek. Adana bir gastronomi, kültür-sanat ve aristokrat kültürü olan bir şehirdir. Bu imajı bozmaya kimsenin hakkı yok. Burada bir ‘Teksas’ ya da çete şehri imajına asla müsaade etmeyeceğiz. Kim böyle bir şeye tevessül ediyorsa, karşısında devletin güvenlik güçlerini bulur” diye konuştu.