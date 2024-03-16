Adana'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli yakalandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ruhsatsız 6 silah ve uyuşturucu ele geçirilen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ruhsatsız 6 silah ve uyuşturucu ele geçirilen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sümer Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, ev ve iş yerinde yapılan aramada, biri kurusıkı ruhsatsız 6 tabanca, 6 şarjör, 36 tabanca mermisi, hassas terazi ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili Zeki Y. gözaltına alındı.
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