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        Adana'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli yakalandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ruhsatsız 6 silah ve uyuşturucu ele geçirilen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 10:30 Güncelleme: 16.03.2024 - 10:38
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        Adana'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli yakalandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ruhsatsız 6 silah ve uyuşturucu ele geçirilen operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sümer Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda, ev ve iş yerinde yapılan aramada, biri kurusıkı ruhsatsız 6 tabanca, 6 şarjör, 36 tabanca mermisi, hassas terazi ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili Zeki Y. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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