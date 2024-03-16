Adana'da hakkında 75 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekipler, Zafer Y'nin Pınar Mahallesi'nde bir ikamette saklandığını tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında kesinleşmiş 75 yıl hapis cezası bulunan Zafer Y'yi (29) yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

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