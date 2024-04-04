Motosikleti, sevgilisinin yoğun bakımdaki teyzesine para götürmek için çalmış
ADANA'da, park halindeki motosikletin gidon kilidini kırıp düz kontak yaparak çalan Emrecan Ö.
ADANA'da, park halindeki motosikletin gidon kilidini kırıp düz kontak yaparak çalan Emrecan Ö. (28), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalandı. İfadesinde, sevgilisinin yoğun bakımdaki teyzesine acil para götürmesi gerektiği için motosikleti çaldığını öne süren Emrecan Ö., tutuklandı.
Olay, 24 Mart'ta saat 13.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bir süre keşif yapan Emrecan Ö., Ünzile A.'nın boş arsada park halindeki motosikletinin gidon kilidini kırıp, düz kontak yaparak çaldı. Hırsızlık, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan saatler sonra motosikletinin çalındığını fark eden Ünzile A., polise ihbarda bulundu. Bölgeye gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güzergahtaki kameraları inceleyip, şüphelinin kimliğini belirledi. Aynı mahallede oturduğu saptanan şüpheli, adresine yapılan baskında gözaltına alındı. Motosiklet ise evinin bahçesinde bulundu.
Emniyete götürülen Emrecan Ö., ifadesinde, "Sevgilimin teyzesi yoğun bakımda tedavi görüyor, ona acil şekilde para götürmem gerekiyordu. Aracım olmadığı için motosikleti alıp önce sevgilimin yanına, sonra da evime gittim. Sahibine teslim edecektim" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrecan Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Motosiklet ise sahibine teslim edildi.
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