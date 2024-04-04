Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Motosikleti, sevgilisinin yoğun bakımdaki teyzesine para götürmek için çalmış

        ADANA'da, park halindeki motosikletin gidon kilidini kırıp düz kontak yaparak çalan Emrecan Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 10:25 Güncelleme: 04.04.2024 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosikleti, sevgilisinin yoğun bakımdaki teyzesine para götürmek için çalmış
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da, park halindeki motosikletin gidon kilidini kırıp düz kontak yaparak çalan Emrecan Ö. (28), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip, yakalandı. İfadesinde, sevgilisinin yoğun bakımdaki teyzesine acil para götürmesi gerektiği için motosikleti çaldığını öne süren Emrecan Ö., tutuklandı.

        Olay, 24 Mart'ta saat 13.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bir süre keşif yapan Emrecan Ö., Ünzile A.'nın boş arsada park halindeki motosikletinin gidon kilidini kırıp, düz kontak yaparak çaldı. Hırsızlık, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan saatler sonra motosikletinin çalındığını fark eden Ünzile A., polise ihbarda bulundu. Bölgeye gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güzergahtaki kameraları inceleyip, şüphelinin kimliğini belirledi. Aynı mahallede oturduğu saptanan şüpheli, adresine yapılan baskında gözaltına alındı. Motosiklet ise evinin bahçesinde bulundu.

        Emniyete götürülen Emrecan Ö., ifadesinde, "Sevgilimin teyzesi yoğun bakımda tedavi görüyor, ona acil şekilde para götürmem gerekiyordu. Aracım olmadığı için motosikleti alıp önce sevgilimin yanına, sonra da evime gittim. Sahibine teslim edecektim" dedi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrecan Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Motosiklet ise sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O kentimizde 3 bin 406 yapı yıkılıyor!
        O kentimizde 3 bin 406 yapı yıkılıyor!
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Sarı kart mı, kırmızı mı?
        Sarı kart mı, kırmızı mı?
        Yeni Brexit kapıda mı?
        Yeni Brexit kapıda mı?
        Beşiktaş'ta Fernando Santos kritik viraja giriyor
        Beşiktaş'ta Fernando Santos kritik viraja giriyor
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Her zevke uygun bayram tatili rotaları...
        Her zevke uygun bayram tatili rotaları...
        Bariyerleri yıktı! Denize uçtu! Uçurumda son!
        Bariyerleri yıktı! Denize uçtu! Uçurumda son!
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Tayvan depreme nasıl hazırlıklı hale geldi?
        Tayvan depreme nasıl hazırlıklı hale geldi?
        "Futbola dönüş"
        "Futbola dönüş"
        Kira gelir vergisi beyanında yarın son gün
        Kira gelir vergisi beyanında yarın son gün
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Sosyal medya kullanıcılarına miras kaldı!
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Van seçim süreci değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Van seçim süreci değerlendirmesi
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        Kamyona yandan çarptı! Yaşlı kadının feci ölümü!
        Kamyona yandan çarptı! Yaşlı kadının feci ölümü!
        AYM'den gecekondu kararı
        AYM'den gecekondu kararı
        12 yaşındaki şüpheli okula neden silahlı saldırı düzenledi?
        12 yaşındaki şüpheli okula neden silahlı saldırı düzenledi?
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?

        Benzer Haberler

        Aladağ Belediye Başkanı Kemal Özdemir, mazbatasını aldı
        Aladağ Belediye Başkanı Kemal Özdemir, mazbatasını aldı
        Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, mazbatasını aldı
        Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, mazbatasını aldı
        Adanaspor-Eyüpspor maçının ardından
        Adanaspor-Eyüpspor maçının ardından
        Adanaspor - Eyüpspor: 1-0
        Adanaspor - Eyüpspor: 1-0
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası ve...
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası ve...