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        Eşi, kayınvalidesi ve engelli kayınbiraderini öldüren sanık: Bana ilaç içirip intihara zorluyorlardı

        ADANA'da eşi İptihel Baba (29), kayınvalidesi İnaye Hellak (59) ve bedensel engelli kayınbiraderi Muhammed Baba'yı (28) bıçaklayarak öldürüp, kayınpederi Muhammed Zeki Baba'yı (60) ise yaraladığı suçlamasıyla 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan Özgür Durmuş'un (42), "Bana ilaç içirip intihara zorluyorlardı" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 16:19 Güncelleme: 09.07.2024 - 16:20
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        Eşi, kayınvalidesi ve engelli kayınbiraderini öldüren sanık: Bana ilaç içirip intihara zorluyorlardı
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        ADANA'da eşi İptihel Baba (29), kayınvalidesi İnaye Hellak (59) ve bedensel engelli kayınbiraderi Muhammed Baba'yı (28) bıçaklayarak öldürüp, kayınpederi Muhammed Zeki Baba'yı (60) ise yaraladığı suçlamasıyla 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan Özgür Durmuş’un (42), “Bana ilaç içirip intihara zorluyorlardı” dedi.

        Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde 3 Mayıs 2023'te içki içen Suriye asıllı Türk vatandaşı Özgür Durmuş, çocuklarının devlet korumasına verilmesi nedeniyle tartıştığı eşi İptihel Baba, kayınvalidesi İnaye Hellak ve bedensel engelli kayınbiraderi Muhammed Baba'yı bıçaklayarak öldürdü, kayınpederi Muhammed Zeki Baba'yı ise yaraladı. Yaralı Baba, olaydan 8 ay sonra hayatını kaybetti. Yakalanarak tutuklanan Özgür Durmuş hakkında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ikinci duruşmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Durmuş, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatının da katıldığı duruşmada öldürülen İptihel Baba’nın kız kardeşi Ela Baba tanık olarak dinlendi. Tercüman aracılığı ile ifadesi alınan Ela Baba, olayı görmediğini söyledi. Eniştesi ile ailesi arasında herhangi bir sorun olmadığını ifade eden Baba, olayın ardından eniştesinin, ailesinden 3 kişiyi öldürdükten sonra çektiği fotoğrafı WhatsApp durumundan gördüğünü ve hemen eve gittiğini belirterek, “Eve girdiğimde ölmüş olduklarını gördüm. Aralarında önemli bir tartışma yoktu. Bir gün önce Özgür Durmuş evimize geldi, ‘Ben bir şey saklıyorum göreceksin. Evde 2 defter var, bir şey olursa her şey orada yazıyor’ dedi. Daha önce çocukların sosyal hizmetlere verilmesi ile ilgili aralarında tartışma yaşanmıştı. O da büyütülecek bir şey değildi. Özgür Durmuş’un evdekileri bıçakladığını babam söyledi, ben görmedim” diye konuştu.

        'DEVAMLI KRİZLER GEÇİRİYORDUM'

        Tanığın ifadesi üzerine söz hakkı verilen sanık Özgür Durmuş da tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında, doğruları söyleyeceğini ifade ederek, “Bana devamlı ilaç içirerek intihar etmemi istiyorlardı. Doğru ben devamlı krizler geçiriyordum. İlaç içince daha fazla krize giriyordum. Beni kameraya çekiyorlardı. Olanları deftere yazmıştım. Çocuklar için beni intihara zorluyorlardı, polisi aradım, ambulans çağırdım. Bende 2 kimlik var. Türk vatandaşlığına geçmeden önceki ismim Muhammed Halid Ali idi” dedi.

        FOTOĞRAFLARINI ÇEKMİŞ

        Sanık Özgür Durmuş daha önceki savunmasında ise eşi ile çocuklarının devlet korumasına verilmesi nedeniyle tartıştıklarını belirterek, “Uyuduğum sırada kayınbiraderim Muhammed Baba odaya girerek beni rahatsız etti. Kendisini uyarınca, kayınpederim beni evden kovdu. Birbirimize karşılıklı hakaret ettik. Olaydan önce uyuşturucu madde ve alkol kullanmaya başladım. Olayla ilgili olarak sadece mutfaktan bıçak aldığımı hatırlıyorum. Bıçağı kime salladığımı hatırlamıyorum. O sırada kendimde değildim. Kanlı vaziyetteki fotoğraflarını çekip WhatsApp hesabı üzerinden 'durum' olarak paylaştım. Ancak bu paylaşımı bilinçli olarak yapmadım. Öldürme amacım yoktu, büyük hata yaptım” demişti.

        Savcı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, eksikliklerin tamamlanmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise sanık Özgür Durmuş’un tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı olayda yaralanan ve daha sonra hayatını kaybeden Muhammed Zeki Baba’nın ölüm nedeninin araştırılması ve eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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