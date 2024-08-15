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        Eski dizi oyuncusu çorbacıda uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı

        ADANA'da daha önce internet platformu dizisinde rol alan Tümer Adakaner (46), çorbacıda otururken yüzünü şapkayla gizleyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 17:33 Güncelleme: 15.08.2024 - 17:35
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        Eski dizi oyuncusu çorbacıda uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı
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        ADANA'da daha önce internet platformu dizisinde rol alan Tümer Adakaner (46), çorbacıda otururken yüzünü şapkayla gizleyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sırtından ağır yaralanan Adakaner, hastanede tedaviye alındı.

        Olay, saat 15.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki çorbacıda meydana geldi. Daha önce internet platformu dizisinde rol alan Tümer Adakaner, kendisine ait iş yerinde çay içerken yanına şapkalı biri geldi. Önce adres soran şüpheli, daha sonra belinden çıkardığı tabancayla Adakaner’i sırtından vurup, kaçtı. Tümer Adakaner, kanlar içinde yere yığılırken, çalışanların peşinden koştuğu şüpheli ara sokakta izini kaybettirdi. Ağır yaralanan Adakaner, çevredekiler tarafından otomobille yakındaki özel hastaneye götürüldü.

        Olay yerine gelen polis, şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Ameliyata alınan Adakaner’in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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