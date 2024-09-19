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        Adanaspor Başkanı Asil Bostancı'dan 'Play-Off' iddiası

        TFF 1'nci Lig ekiplerinden olan Adanaspor'da Kulüp Başkanı Asil Bostancı, "Bu takım küme düşmemeye oynamayacak, Play Off oynayacak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 15:12 Güncelleme: 19.09.2024 - 15:15
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        Adanaspor Başkanı Asil Bostancı'dan 'Play-Off' iddiası
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        TFF 1'nci Lig ekiplerinden olan Adanaspor'da Kulüp Başkanı Asil Bostancı, “Bu takım küme düşmemeye oynamayacak, Play Off oynayacak” dedi.

        Adanaspor Başkanı Asil Bostancı, transfer sürecinin yorucu geçtiğini dile getirdi. Takıma olan inancını da vurgulayan Bostancı, Adanaspor’un bu sezon Play-Off oynamasını beklediğini söyledi. Takıma inandığını ve umutlu olduğunu vurgulayan Bostancı, “Bu takım küme düşmemeye değil, Play-Off oynayacak. Taraftarın buna inanması lazım. Ben inanıyorum, taraftarın da inanacağını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bu daha da net görülecek. Hep beraber bekleyip göreceğiz” diye konuştu.

        'KANININ SON DAMLASINA KADAR SAVAŞAN BİR TAKIM OLACAK'

        Takımın kadrosunu tamamladıklarını, son transferin vize işlemlerinin de tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Bostancı, Adanaspor’un büyük başarılara imza atacağına inancının yüksek olduğunu vurguladı. Bostancı, “Savaşan bir takım dedim ve kanının son damlasına kadar savaşan bir takım olacak. Ben çok ümitliyim, onlar da inansınlar bu takım çok başarılı olacak" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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