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        Ölümle tehdit ettiği eşini, av tüfeğiyle polis merkezinin yakınında beklerken yakalandı

        ADANA'da Seda K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 10:50 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:55
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        Ölümle tehdit ettiği eşini, av tüfeğiyle polis merkezinin yakınında beklerken yakalandı
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        ADANA'da Seda K. (29), kendisini ölümle tehdit eden eşi Birol K.'yi (29) şikayet etmek için polis merkezine gitti. Seda K. durumu anlatırken, Birol K. eşine 'Emniyetin önünde seni bekliyorum, silahla vuracağım' mesajını attı. Mesajı görüp, çevrede arama yapan ekipler, Birol K.'yi otomatik av tüfeği ile polis merkezi yakınında beklerken yakaladı.

        Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde yaşayan Seda K., şiddetli geçimsizlik yaşadığı 9 yıllık eşi Birol K.'den boşanmaya karar verip, çocuğu ile ailesinin yanına taşındı. Birol K., 13 Eylül'de eşi Seda K.'yi telefonla arayıp, ölümle tehdit etti. Seda K. bunun üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek eşi hakkında şikayetçi oldu. Yanına aldığı av tüfeğiyle polis merkezinin önüne giden Birol K. de eşine, 'Emniyetin önünde seni bekliyorum, silahla vuracağım' mesajını attı. Bu mesajla panikleyen kadını, polis ekipleri sakinleştirdi.

        SUÇUNU İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI

        Seda K.'nin cep telefonuna gelen mesajı okuyan ekipler, polis merkezi çevresinde şüpheliyi aramaya başladı. Ekipler, sokağın başında motosikletiyle bekleyen Birol K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Motosiklette yapılan aramada, Birol K.'nin yanında getirdiği kutuda otomatik av tüfeği ve 8 fişek ele geçirildi. Üst aramasında sustalı bıçak da bulunan Birol K., sorgusunda eşini tehdit ettiğini kabul etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Birol K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Seda K. de ailesinin yanına götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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