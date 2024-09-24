Adana'da narenciye paketleme tesisinde yangın

Kozan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir narenciye paketleme tesisinde, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi itfaiye ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü de bölgeye gelerek bilgi aldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

ADANA'daKozan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir narenciye paketleme tesisinde yangın çıktı. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

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