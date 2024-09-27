'Mavi dil hastalığında Türkiye için telaşa gerek yok'

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, bazı Avrupa ülkelerinde yayılan, koyun ve sığırlarda ölümle sonuçlanan mavi dil hastalığının Osmaniye’de de görüldüğünü ancak telaşa gerek olmadığını belirterek, “Avrupa'da görüldü bizde de görülüyor, diye bir korkuya da gerek yok. Bizim ülkemizde zaten görülen bir hastalıktır. Veteriner hekimler iş başındalar. Karantina, aşı ilaç, sinek temizliği gibi önlemlerle hastalığın önüne geçmek mümkün” dedi.

Koyun ve sığırlarda ölümle sonuçlanan bir hastalık olan ve kan emen sineklerle yayılan ‘mavi dil’in yeni varyantları geçen hafta pek çok Avrupa ülkesinde tespit edildi. Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde de 25 Eylül’de bir vakanın tespiti üzerine kentteki canlı hayvan pazarı kapatılarak bölge karantinaya alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Önlem ve tedbir amaçlı Harkaçtığı, Yusufizzettin, Şabaplı, İlbistanlı, Kösepınarı, Karakütük, Koçlu, Yoğunoluk, Değirmendere ve Tahta köylerinde ve Kadirli Hayvan Pazarı'nda büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım satım ve sevk işlemleri ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur” ifadelerini kullandı.

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ise ‘mavi dil’ olarak nitelendirilen ve Avrupa’da görülen BT8 serotipinin küçük ve büyükbaş hayvanları tehdit ettiğini, Türkiye’de yıllardır görülen 4 ve 9 serotiplerinin ise sadece küçükbaşları etkilediğini kaydetti. Kadirli’deki vakanın şu an laboratuvarda analiz aşamasında olduğunu aktaran Köse, “Avrupa'da görüldü bizde de görülüyor diye bir korkuya da gerek yok. Bizim ülkemizde zaten görülen bir hastalıktır. Veteriner hekimler iş başındalar. Karantina, aşı ilaç, sinek temizliği gibi önlemlerle hastalığın önüne geçmek mümkün. Telaşa gerek yok” dedi.