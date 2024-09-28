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        Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç: Burası benim evim

        1'nci Lig ekiplerinden Adanaspor, 29 Eylül Pazar günü oynayacağı Çorum FK hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 17:19 Güncelleme: 28.09.2024 - 17:25
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        Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç: Burası benim evim
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        1'nci Lig ekiplerinden Adanaspor, 29 Eylül Pazar günü oynayacağı Çorum FK hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Turuncu beyazlı kulübün yeni teknik direktörü Kemal Kılıç, "Burası benim evim, yuvam, doğduğum yer" dedi.

        Pazar günü Çorum FK ile karşılaşacak Adanaspor, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Çatalan Tesisleri'nde Teknik Direktör Kemal Kılıç, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Kılıç, ”Burası benim evim, yuvam, doğduğum yer. Futbola başladığım yer. Ne zaman ihtiyaç duyulursa bizim görevimiz gelmektir. Adanaspor’u başarıya ulaştırmaktır. Mutluyum tekrardan yuvama geldiğim için. İçinde bulunduğumuz durum bize yakışan bir durum değil. En kısa sürede çıkacağız. Ligin başı olması avantajdır. Takımlar arasında çok büyük bir puan farkı yok. Bu hafta kazanırsak 3-4 sıra yukarı çıkma ihtimalimiz var. Bize yakışan sonucu ve mücadeleyi almak için çalışacağız ve layık olduğumuz yere geleceğiz” dedi.

        'TARAFTARIMIZ ENDİŞELENMESİN'

        Taraftarların endişelenmemesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, ”İnşallah onları mutlu edecek, sevindirecek ve zevk duyacakları bir oyun anlayışıyla birkaç hafta içerisinde sahada yer almış olacağız ve kazanacağız. Bizlere her zaman destek oldular. Teşekkür ediyorum. Şu anda daha fazla desteğe ihtiyacımız var. İnşallah hep birlikte kötü sonuçları geçip mutlu olacağız” ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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