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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 15:46 Güncelleme: 30.09.2024 - 15:46
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        AKParti Adana Milletvekili Zenbilci partisinden istifa etti

        AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı da olan Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini açıkladı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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