Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ten TEKNOFEST'te uçuş gösterisi

        ADANA'dagerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), 4'üncü gününde de ziyaretçi akınına uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 17:20 Güncelleme: 05.10.2024 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ten TEKNOFEST'te uçuş gösterisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'dagerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), 4'üncü gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına kadar çok sayıda etkinlikle süren festivalde, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK uçuş gösterileri ile nefes kesti.

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde bu yıl 7'ncisi Adana'da düzenlenen TEKNOFEST, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla 2 Ekim'de kapılarını açtı. Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST, 4'üncü gününde de büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler, alandaki son model uçak, helikopter ve birçok aracı inceleyip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Festivalde akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer aldı.

        ÇELİK KANATLARDAN ATAK'A UÇUŞ GÖSTERİSİ

        Ziyaretçiler, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, ATAK helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki gösterilerini takip etti. Adana Şakirpaşa Havalimanı semalarında uçan Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, uçuş gösterileri ile nefes kesti. Festival ana sahnesinde ise 'Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa' ve 'HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali' etkinliği düzenlendi. Katılımcılar ayrıca gün boyunca 'Güneş Gözlemi', 'Planetaryum', 'Uzay Temalı Çocuk Parkı', 'Simülasyon Deneyim Alanları', 'Kara ve Hava Araçları Sergisi', 'Hareketli Kara Araçları Sergisi', 'Sıcak Hava Balonu', 'Bigg Çadırı', 'Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu Çadırı' ve 'Pedallı Uçuş Etkinliği' gibi çok sayıda etkinliğe katılıp, çeşitli deneyimle yaşadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Katliamın işaretini 1 yıl önce vermiş!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Oruç Reis'i Somali'ye uğurladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Oruç Reis'i Somali'ye uğurladı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Bir tek kızı vardı! Sonay'ı boğdular!
        Bir tek kızı vardı! Sonay'ı boğdular!
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        Avrupa'da şampiyonluk ihtimalleri açıklandı
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Vahşete tepki gösterdiler
        Vahşete tepki gösterdiler
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        İran İsrail’e yönelik hedefleri belirledi
        İran İsrail’e yönelik hedefleri belirledi
        Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti mesajları
        Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti mesajları
        Hizbullah'ın yeni liderine ulaşılamıyor
        Hizbullah'ın yeni liderine ulaşılamıyor
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede

        Benzer Haberler

        TEKNOLOJİ MASASI 4 - Baykar'dan uzay girişimi hamlesi
        TEKNOLOJİ MASASI 4 - Baykar'dan uzay girişimi hamlesi
        TEKNOLOJİ MASASI 2- TEKNOFEST kuşağı, dünya teknoloji ekosistemine örnek te...
        TEKNOLOJİ MASASI 2- TEKNOFEST kuşağı, dünya teknoloji ekosistemine örnek te...
        TEKNOLOJİ MASASI 3 - KIZILELMA'nın seri üretimi başladı
        TEKNOLOJİ MASASI 3 - KIZILELMA'nın seri üretimi başladı
        TEKNOLOJİ MASASI 1- TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, TEKNOFEST'i...
        TEKNOLOJİ MASASI 1- TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, TEKNOFEST'i...
        TEKNOFEST Adana'da "iyilik, merhamet ve adalet" temalı projeler tanıtıldı
        TEKNOFEST Adana'da "iyilik, merhamet ve adalet" temalı projeler tanıtıldı
        Adana'da devrilen kamyonetteki aynı aileden 6 kişi yaralandı
        Adana'da devrilen kamyonetteki aynı aileden 6 kişi yaralandı