Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ten TEKNOFEST'te uçuş gösterisi

ADANA'dagerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), 4'üncü gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına kadar çok sayıda etkinlikle süren festivalde, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK uçuş gösterileri ile nefes kesti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde bu yıl 7'ncisi Adana'da düzenlenen TEKNOFEST, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla 2 Ekim'de kapılarını açtı. Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST, 4'üncü gününde de büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler, alandaki son model uçak, helikopter ve birçok aracı inceleyip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Festivalde akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer aldı.