Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        İrem Bayraktar, Radyo D'nin konuğu oldu

        ADANA'da ilk kez gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) Demirören Medya standına kurulan Radyo D stüdyosuna yayın konuğu olan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Üyesi İrem Bayraktar, "Gençlerin mutlaka bir proje geliştirip, o projeyle topluma ve insanlığa fayda sağlama konusunda çalışmalar ortaya konulmasını oldukça önemsiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 16:28 Güncelleme: 06.10.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İrem Bayraktar, Radyo D'nin konuğu oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da ilk kez gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) Demirören Medya standına kurulan Radyo D stüdyosuna yayın konuğu olan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Üyesi İrem Bayraktar, "Gençlerin mutlaka bir proje geliştirip, o projeyle topluma ve insanlığa fayda sağlama konusunda çalışmalar ortaya konulmasını oldukça önemsiyoruz" dedi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Vakfı ana yürütücülüğünde bu yıl 7'nci kez gerçekleştirilen ve 5 gün boyunca süren TEKNOFEST'te Demirören Medya Grubu'nun standı, yoğun ilgi gördü. Standın ortasına kurulan ve Radyo D'nin Adana stüdyosuna da dönüştürülen podcast odası, birbirinden önemli konukları ağırladı. Radyo D'nin konuğu olan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi İrem Bayraktar, program sonrasında yaptığı açıklamada, "Adana, bizi çok güzel karşıladı. TEKNOFEST, gittiği her yerde büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Bu, bizi çok mutlu ediyor. Bugün 5'inci günü ve dışarıda binlerce insan var. Gerçekten bunu görmek, bu heyecanımızı onlarla paylaşmak, bize daha fazla enerji veriyor" dedi.

        'TEKNOFEST, GENÇLER İÇİN DOĞRU BİR LOKASYON'

        TEKNOFEST'in teknolojiye meraklı ve proje gerçekleştirmek isteyen gençler için doğru bir lokasyon olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Gençlerin burada neye ilgisi olduğunu keşfetmesi ve yarışmalarda yer alması, en azından başvuru yapıp denemesi, tekrar tekrar deneyerek proje geliştirmesi çok önemli. İlkokul seviyesinden mezun seviyesine kadar yarışmalar düzenleniyor. Gençlerin mutlaka bir proje geliştirip, o projeyle topluma ve insanlığa fayda sağlama konusunda çalışmalar ortaya konulmasını oldukça önemsiyoruz. Projeden sonra yeni girişimciler ve dünyaya yeni markalar çıkmasını istiyoruz. Bu anlamda ekipleri Girişim Merkezimizde farklı programlarla destekliyoruz. TEKNOFEST Adana'da ilk defa 'Şampiyonlar Ligi' düzenledik. Bu formatla daha önceki yarışmalarda 1’incilik elde eden ekiplerin, iletişim kabiliyetlerini denedik. İlk gün ekiplerin, projelerini bir dakikalık videolarla anlatmalarını istedik. Teknolojinin toplumsal fayda için kullanılmasını öncelikli olarak görüyoruz. İkinci günde ise onlardan teknoloji tabanlı sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmelerini istedik. Şampiyonlar Ligi'nde dereceye girenlerin de ödüllerini vereceğiz" diye konuştu.

        'GENÇLERE BİR ŞEYLER AKTARMAK ÖNEMLİ'

        Radyo D'de keyifli bir yayın gerçekleştirdiklerini belirten Bayraktar, "Programda iletişimden bahsettik. Gençlere bir şeyler aktarmanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bunu hem dinleyicilere hem gençlere aktarma fırsatı bulduğumuz için çok memnun oldum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni rapor!
        2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni rapor!
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı
        Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı
        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
        Arda Güler rest çekti!
        Arda Güler rest çekti!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Acı veda
        Acı veda
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        "Bir sapığım var"
        "Bir sapığım var"
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        Beşiktaş, Gaziantep'te üç puan peşinde!
        Beşiktaş, Gaziantep'te üç puan peşinde!
        Kilometrelerce kuyruk oluştu
        Kilometrelerce kuyruk oluştu
        Türkiye'nin panoraması
        Türkiye'nin panoraması
        Aslan yara sarmak istiyor!
        Aslan yara sarmak istiyor!
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı

        Benzer Haberler

        Liselilerin tekstil fabrikalarındaki atık suları kullanılabilir hale getirm...
        Liselilerin tekstil fabrikalarındaki atık suları kullanılabilir hale getirm...
        Bakan Kacır: Bu milletin bileği bükülmez
        Bakan Kacır: Bu milletin bileği bükülmez
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır TEKNOFEST'in kapanışı ve ödül töreninde ko...
        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır TEKNOFEST'in kapanışı ve ödül töreninde ko...
        Lise öğrencisi tarımsal atık ve deniz yosunu kullanarak ambalaj üretti
        Lise öğrencisi tarımsal atık ve deniz yosunu kullanarak ambalaj üretti
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, TEKNOFEST Adana'da konuştu:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, TEKNOFEST Adana'da konuştu:
        Öğrencilerin yapay zeka destekli bilekliği TEKNOFEST'te birincilik elde ett...
        Öğrencilerin yapay zeka destekli bilekliği TEKNOFEST'te birincilik elde ett...