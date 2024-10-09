Ürün bolluğu ile fiyat düştü, çiftçi destek bekliyor

ADANA'da Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Türkiye'nin en stratejik 5 ürünü olan buğday, mısır, soya, pamuk ve ayçiçeği üreticilerinin yetersiz desteklemeler nedeniyle diğer yaygın sebze ve meyvelere yöneldiğini söyledi. Doğan, bu stratejik ürünlere verilen desteklemelerin artırılmasını istedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, kent ve ülke üretimine yönelik açıklamalarda bulundu. Doğan, Türkiye'nin en stratejik 5 ürününün buğday, mısır, soya, pamuk ve ayçiçeği olduğunu söyledi. Bu ürünlerin mutlaka yetiştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Doğan, "Pandemide gördük. Paramız dahi olsa bu ürünleri alamayız. Bu ürünlerden para kazansak da kazanmasak da mutlaka bu ürünleri ekmeliyiz" dedi.