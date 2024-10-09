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        Adana'da 'mavi dil' hastalığı nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı

        ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde bir mahalle hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı sebebiyle karantina altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 22:53 Güncelleme: 09.10.2024 - 22:55
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        Adana'da 'mavi dil' hastalığı nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı
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        ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde bir mahalle hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı sebebiyle karantina altına alındı.

        İmamoğlu İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yazıtepe Mahallesi, hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeni ile karantina kararı alındı. Yazıtepe Mahallesi yakınında bulunan mahallelere karantina boyunca hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Mahallede dezenfeksiyon, çevresel ilaçlama ve gerekli eğitim çalışmaları yapıldı” denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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