Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da damat, kardeşiyle birlikte kayınpederinin evini kundakladı

        ADANA'da Eren Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 23:19 Güncelleme: 10.10.2024 - 23:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da damat, kardeşiyle birlikte kayınpederinin evini kundakladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADANA'da Eren Ö., kardeşi Mert Ö. ile birlikte evi terk eden eşi Fadime Ö.’yü darbettikten sonra sığındığı kayınpederi Osman G.’nin evini molotof kokteyli ile kundakladı. Yangın büyümeden söndürülürken, saldırgan damat ve kardeşi gözaltına alındı.

        Olay, Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre eşi Eren Ö.’den bir süredir şiddet gördüğü gerekçesiyle evini terk eden Fadime Ö., babası Osman G.'nin evine döndü. eren Ö., eşini ikna etmek için beraberinde kardeşi Mert Ö.’yü de alarak kayınpederinin evine gitti. Fadime Ö.’nün eve dönmek istememesi üzerine çıkan tartışmada eşi tarafından darbedildi. Yaşanan arbede sırasında damat ve kardeşi, molotof kokteyli ile Osman G.’nin evini kundaklayıp kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Çıkan yangın büyümeden söndürülürken, Fadime Ö. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Fadime Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri şüpheli damat ile kardeşini gözaltına aldı. İki kardeşin saldırı anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        BM'den İsrail'e 'askerlerini çek' çağrısı
        BM'den İsrail'e 'askerlerini çek' çağrısı
        İsrail yine Beyrut'a saldırdı
        İsrail yine Beyrut'a saldırdı
        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi
        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        İsrail'e uluslararası tepkiler
        İsrail'e uluslararası tepkiler
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Arda Güler'den Ancelotti açıklaması!
        Arda Güler'den Ancelotti açıklaması!
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?

        Benzer Haberler

        Adana'da beton bariyere çarpan aracın şoförü yaşamını yitirdi
        Adana'da beton bariyere çarpan aracın şoförü yaşamını yitirdi
        Adana'da kayınbabasının evine molotof atan damat ve kardeşi yakalandı
        Adana'da kayınbabasının evine molotof atan damat ve kardeşi yakalandı
        Adana'da depremde 11 kişinin öldüğü apartmanla ilgili 4 sanığın yargılanmas...
        Adana'da depremde 11 kişinin öldüğü apartmanla ilgili 4 sanığın yargılanmas...
        Kozan'da gıda üretim ve satış yerleri denetlendi
        Kozan'da gıda üretim ve satış yerleri denetlendi
        Adana'da husumetli oldukları kişiyi tüfekle ağır yaraladıkları öne sürülen...
        Adana'da husumetli oldukları kişiyi tüfekle ağır yaraladıkları öne sürülen...
        Karaisalı Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığına Hidayet Şahin atandı
        Karaisalı Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığına Hidayet Şahin atandı