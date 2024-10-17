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        Adana Lezzet Festivali, 'Çukurova Tarım Zirvesi' ile başladı

        ADANA'da bu yıl 'Kökleriyle Adana' temasıyla düzenlenen 8'inci Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 'Çukurova Tarım Zirvesi' ile açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 16:18 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:20
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        Adana Lezzet Festivali, 'Çukurova Tarım Zirvesi' ile başladı
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        ADANA’da bu yıl ‘Kökleriyle Adana’ temasıyla düzenlenen 8’inci Uluslararası Adana Lezzet Festivali, ‘Çukurova Tarım Zirvesi’ ile açıldı.

        Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde yapılan 8’inci Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Adana Müze Kompleksi Konferans Salonu’ndaki törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Törene Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, tarımın büyük bir öneme sahip olduğunu, güvenli gıdanın üretilmesi ve herkesin buna ulaşabilmesinin önemli olduğunu belirterek, Türkiye’nin en önemli ovalarından birinin ‘Çukurova’ olduğunu söyledi. Vali Köşger, “Allah buraya verdikçe vermiş. Ekimi, suyu, toprağı, vermiş. Dolayısıyla tüm ülkenin ihtiyacını karşılayacak kapasitesi olan bir imkana sahibiz. Güvenli, erişebilir gıdayı konuşmamız lazım. Adana’nın verimli ovasından çıkan her türlü ürünü, sevgimizi katarak lezzet şölenlerine dönüştürüyoruz. Adana Lezzet Festivali de bundan doğuyor. Önce tarımın güvenliğini sağlayacağız, sonra Adana’yı dünyanın en önemli gastronomi şehirlerinden birisi yapmak için hep beraber çalışacağız” dedi.

        ‘HER ÜRÜN DEĞERLENDİRİLİR DURUMA GELMELİ’

        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Adana’nın tarım açısından dünyanın önemli bölgelerinden biri olduğunu belirterek, “Biliyoruz ki üretilen her değer heba edilmez ise ülkenin ekonomisine katkı koyacak, milli gelirimizin biraz daha artmasına neden olacak. Hedefimiz şu olmalı ki, çiftçinin ürettiği her ürün değerlendirilir duruma gelmelidir, toprakta kalmamalıdır, ağaçta kalmamalıdır” dedi.

        Tarımın, dünyada çok önemli bir yere geldiğini kaydeden Karalar, "Adana, dünyanın en önemli 3 ovasından birisinde iki güzel nehriyle tarımın gözbebeği. Dünyanın en güzel salçalık biberini, en güzel buğdayını yetiştiren bir şehir. Tarımın bir sonraki süreçte daha önemli hale geleceği ortamda bu zirve hem çok anlamlı hem çok faydalı" diye konuştu.

        Konuşmaların ardından 20 Ekim'de son bulacak olan festivalin ilk etkinliği olan ‘Çukurova Tarım Zirvesi’ gerçekleştirildi. Gün boyunca da farklı sunum ve sempozyumlar yapıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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