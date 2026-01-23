DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu'ndan kamu ihale sistemine ilişkin değerlendirme:

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, kamu ihale sistemiyle ilgili 21 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasanın, uzun yıllardır dile getirilen hukuki sorunun çözümüne yönelik önemli bir adım niteliğinde olduğunu bildirdi.



Karslıoğlu, yazılı açıklamasında, kamu idareleri tarafından gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, isteklilerin tekliflerini Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden hazırlamasının mevzuat gereği zorunlu olduğunu ifade etti.



Söz konusu modülde kıdem tazminatı maliyet kaleminin yer almadığını ve bu nedenle yüklenici firmaların bu gideri teklif bedeline dahil etmesinin fiilen ve hukuken mümkün olmadığını belirten Karslıoğlu, "6552 sayılı Kanu'nun 8. maddesi uyarınca, işçilerin kıdem tazminatları ilgili kamu kurumu tarafından ödenmekte, sonrasında ise bu tutarlar yüklenici firmalara rücu edilerek tahsil edilmeye çalışılmaktadır. Bu uygulama, teklif aşamasında öngörülmesi ve fiyatlandırılması mümkün olmayan bir maliyetin, sonradan yüklenicilere yüklenmesi sonucunu doğurmakta ve hukuki güvenlik, belirlilik ve hakkaniyet ilkeleriyle açıkça çelişmektedir." ifadesini kullandı.



Karslıoğlu, bu yapısal sorunla ilgili DAİMFED olarak yıllardır yoğun bir mücadele yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:



"Nitekim bu adaletsizliğin giderilmesine yönelik olarak, mevcut hükümet tarafından hazırlanan ve 21 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasa, uzun yıllardır dile getirilen bu hukuki sorunun çözümüne yönelik önemli bir adım niteliğindedir. Bu mesele bir parti meselesi, bir iktidar–muhalefet tartışması değil, doğrudan hukukun üstünlüğü, adil yargılanma ve hukuki güvenlik meselesidir. DAİMFED olarak çağrımız nettir. Bu konuda tüm siyasi aktörlerin, medyanın ve karar vericilerin bilgiye dayalı, hukuki temelli ve sorumlu bir dil kullanması, adaletin tesisi açısından hayati önemdedir. Yapılan düzenlemelerin çarpıtılmadan, gerçek amacıyla kamuoyuna aktarılması hem iş dünyasının hem de Türk hukuk sisteminin itibarını güçlendirecektir."



