Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu'ndan kamu ihale sistemine ilişkin değerlendirme:

        Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, kamu ihale sistemiyle ilgili 21 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasanın, uzun yıllardır dile getirilen hukuki sorunun çözümüne yönelik önemli bir adım niteliğinde olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 12:50 Güncelleme: 23.01.2026 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu'ndan kamu ihale sistemine ilişkin değerlendirme:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, kamu ihale sistemiyle ilgili 21 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasanın, uzun yıllardır dile getirilen hukuki sorunun çözümüne yönelik önemli bir adım niteliğinde olduğunu bildirdi.

        Karslıoğlu, yazılı açıklamasında, kamu idareleri tarafından gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, isteklilerin tekliflerini Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden hazırlamasının mevzuat gereği zorunlu olduğunu ifade etti.

        Söz konusu modülde kıdem tazminatı maliyet kaleminin yer almadığını ve bu nedenle yüklenici firmaların bu gideri teklif bedeline dahil etmesinin fiilen ve hukuken mümkün olmadığını belirten Karslıoğlu, "6552 sayılı Kanu'nun 8. maddesi uyarınca, işçilerin kıdem tazminatları ilgili kamu kurumu tarafından ödenmekte, sonrasında ise bu tutarlar yüklenici firmalara rücu edilerek tahsil edilmeye çalışılmaktadır. Bu uygulama, teklif aşamasında öngörülmesi ve fiyatlandırılması mümkün olmayan bir maliyetin, sonradan yüklenicilere yüklenmesi sonucunu doğurmakta ve hukuki güvenlik, belirlilik ve hakkaniyet ilkeleriyle açıkça çelişmektedir." ifadesini kullandı.

        Karslıoğlu, bu yapısal sorunla ilgili DAİMFED olarak yıllardır yoğun bir mücadele yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Nitekim bu adaletsizliğin giderilmesine yönelik olarak, mevcut hükümet tarafından hazırlanan ve 21 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasa, uzun yıllardır dile getirilen bu hukuki sorunun çözümüne yönelik önemli bir adım niteliğindedir. Bu mesele bir parti meselesi, bir iktidar–muhalefet tartışması değil, doğrudan hukukun üstünlüğü, adil yargılanma ve hukuki güvenlik meselesidir. DAİMFED olarak çağrımız nettir. Bu konuda tüm siyasi aktörlerin, medyanın ve karar vericilerin bilgiye dayalı, hukuki temelli ve sorumlu bir dil kullanması, adaletin tesisi açısından hayati önemdedir. Yapılan düzenlemelerin çarpıtılmadan, gerçek amacıyla kamuoyuna aktarılması hem iş dünyasının hem de Türk hukuk sisteminin itibarını güçlendirecektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ergin Ataman'a İsrail'de çirkin saldırı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Ölen kocasının kardeşini öldürdü... Yenge cinayetten tutuklandı!
        Hayat durdu! Yoğun kar yağışında mahsur kaldılar
        Hayat durdu! Yoğun kar yağışında mahsur kaldılar
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        Polisler kar küredi, vatandaşların yolunu açtı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!

        Benzer Haberler

        Başkan Karslıoğlu: "Yapılan düzenlemeler çarpıtılmamalı"
        Başkan Karslıoğlu: "Yapılan düzenlemeler çarpıtılmamalı"
        Aranan 2 firari hükümlü yakalandı
        Aranan 2 firari hükümlü yakalandı
        Evlerinin dış cephesini dekoratif ürünlerle donatan aile geri dönüşüme dikk...
        Evlerinin dış cephesini dekoratif ürünlerle donatan aile geri dönüşüme dikk...
        Para atlet Umut, dünya dördüncüsü olduğu Fransa'da bu kez zirveye odaklandı
        Para atlet Umut, dünya dördüncüsü olduğu Fransa'da bu kez zirveye odaklandı
        Adana'da aranan 2 hükümlü yakalandı
        Adana'da aranan 2 hükümlü yakalandı
        Boşanmaya çalıştığı eşi, yapmadığını bırakmadı "Benim evime defalarca giril...
        Boşanmaya çalıştığı eşi, yapmadığını bırakmadı "Benim evime defalarca giril...