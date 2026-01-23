Evlerinin dış cephesini dekoratif ürünlerle donatan aile geri dönüşüme dikkati çekiyor

YAKUP SAĞLAM - Adana'da yaşayan Çadırcı ailesi, atıklardan yaptıkları dekoratif ürünleri evlerinin dış cephesinde sergileyerek geri dönüşüme dikkati çekiyor.



Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Berk Çadırcı, geri dönüşümün önemine dikkati çekmek amacıyla merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evlerinin dış cephesini işlevsel hale getirmeye karar verdi.



İlk etapta ailesinin desteğiyle evlerinin dış cephesini beyaz ve pembeye boyatan Çadırcı, daha sonra çevrelerindeki atık malzemeleri topladı.



Çadırcı, annesinin de kendisine destek vermesiyle atıkları dekoratif ürünlere dönüştürerek bunları evlerinin dış cephesine astı.



Mahalle sakinlerinin "süslü ev" olarak adlandırdığı geri dönüşüm malzemelerinden eşyalarla donatılmış evi görenler, fotoğraf çektirmeden ayrılmıyor.



- "Ev herkesin dikkatini çekiyor"



Berk Çadırcı, AA muhabirine, evlerinin mahalleden geçen herkesin ilgisini çektiğini söyledi.



Atıkları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını anlatan Çadırcı, "Eşyalarımızı çöpe atmamalıyız çünkü bunlar doğaya çok büyük zarar veriyor. Kozalaklardan çerçeveler yaptık. Fincanları, testileri ve çanakları değerlendirdik. Bu eserlerle evimizi süsledik. Evimizin dışını ve içini mükemmel hale getirdik." diye konuştu.



Çadırcı, hem geri dönüşümün önemine dikkati çektiklerini hem de evlerini güzel bir görünüme kavuşturduklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Gelen geçen soruyor, bu aralar kapımız çok çalınıyor. Hatta önünde fotoğraf çektirenler var. Burası 'süslü ev' olarak biliniyor. Herkese atıklarını bu şekilde güzel biçimde değerlendirmesini öneriyorum. Evinizi böyle mükemmelleştirebilirsiniz."



- Mahalle sakinleri de evden memnun



Mahalle sakinlerinden Süleyman Özmen de süslü evin mahalleye renk kattığını dile getirdi.



Geri dönüşümün önemini anladıklarını kaydeden Özmen, "Her geçenin mutlaka ilgisini çekiyor. 'Bu nasıl bir ev, kreş mi, bakım yurdu mu?' diye soruyorlar. Biz de normal bir ev olduğunu söylüyoruz. İnanamıyorlar, çok hoşlarına gidiyor. Hatta resimlerini çekiyorlar, bazıları izin istiyor, bazıları gizli gizli çekiyor. Güzel bir şey, bizim de hoşumuza gidiyor." ifadelerini kullandı.



Vatandaşlardan Sabri Yener ise Adana'da daha önce böyle bir ev görmediğini belirtti.

