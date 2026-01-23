Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Pozantı ve Feke ilçelerinde kar etkili oldu

        Adana'nın Feke ve Pozantı ilçeleri kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 09:37 Güncelleme: 23.01.2026 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pozantı ve Feke ilçelerinde kar etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Feke ve Pozantı ilçeleri kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Feke ilçesi ile Pozantı'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Ekipler, yağışın etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Trump Carney'e davetini geri çekti
        Trump Carney'e davetini geri çekti
        Zelenskiy'den Avrupa'ya Grönland eleştirisi
        Zelenskiy'den Avrupa'ya Grönland eleştirisi
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Trump'tan JPMorgan ile CEO'suna dava
        Trump'tan JPMorgan ile CEO'suna dava
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        3 ilin emniyet müdürü değişti
        En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi
        En düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltildi
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        WSJ: ABD Suriye'den tamamen çekilmeyi düşünüyor
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Fenerbahçe, Szymanski ile yollarını ayırdı!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!
        Tedesco: İlk 8 olmazsa da problem yok!

        Benzer Haberler

        Pozantı beyaza büründü
        Pozantı beyaza büründü
        Çukurova çiftçisinden zirai don önlemi: 15 dönüm limon ağacı fileyle örtüld...
        Çukurova çiftçisinden zirai don önlemi: 15 dönüm limon ağacı fileyle örtüld...
        Pozantı-Ulukışla yolu kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatıldı
        Pozantı-Ulukışla yolu kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatıldı
        Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan: "SGK borcu bulunan çiftçiye kredi veril...
        Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Doğan: "SGK borcu bulunan çiftçiye kredi veril...
        Drift yapan lüks otomobil sürücüsüne 58 bin 217 lira ceza kesildi
        Drift yapan lüks otomobil sürücüsüne 58 bin 217 lira ceza kesildi
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 22,5 yıl hapis cezası
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 22,5 yıl hapis cezası