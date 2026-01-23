Pozantı ve Feke ilçelerinde kar etkili oldu

Adana'nın Feke ve Pozantı ilçeleri kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Feke ilçesi ile Pozantı'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. Ekipler, yağışın etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

