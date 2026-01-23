Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da aranan 2 hükümlü yakalandı

        Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 11:01 Güncelleme: 23.01.2026 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da aranan 2 hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.


        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlüyü yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

        Jandarma ekipleri, 33 suçtan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. ile "dolandırıcılık" ve "firar" suçlarından 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan S.K'yi merkez Sarıçam ilçesinde yakaladı.

        E.K. ve S.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!

        Benzer Haberler

        Boşanmaya çalıştığı eşi, yapmadığını bırakmadı "Benim evime defalarca giril...
        Boşanmaya çalıştığı eşi, yapmadığını bırakmadı "Benim evime defalarca giril...
        Kuvvetli kar yağışı ülkenin doğusunu felç etti
        Kuvvetli kar yağışı ülkenin doğusunu felç etti
        Pozantı beyaza büründü
        Pozantı beyaza büründü
        Pozantı ve Feke ilçelerinde kar etkili oldu
        Pozantı ve Feke ilçelerinde kar etkili oldu
        Çukurova çiftçisinden zirai don önlemi: 15 dönüm limon ağacı fileyle örtüld...
        Çukurova çiftçisinden zirai don önlemi: 15 dönüm limon ağacı fileyle örtüld...
        Pozantı-Ulukışla yolu kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatıldı
        Pozantı-Ulukışla yolu kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapatıldı