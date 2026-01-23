Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Para atlet Umut, dünya dördüncüsü olduğu Fransa'da bu kez zirveye odaklandı

        BEYZA KAYNARPUNAR - Fransa'da 2022'de düzenlenen Liseler Dünya Spor Oyunları'nda dördüncü olan 21 yaşındaki bedensel engelli atlet Umut Çabuk, aynı ülkede ağustosta yapılacak Avrupa Para Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 11:07 Güncelleme: 23.01.2026 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Para atlet Umut, dünya dördüncüsü olduğu Fransa'da bu kez zirveye odaklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BEYZA KAYNARPUNAR - Fransa'da 2022'de düzenlenen Liseler Dünya Spor Oyunları'nda dördüncü olan 21 yaşındaki bedensel engelli atlet Umut Çabuk, aynı ülkede ağustosta yapılacak Avrupa Para Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için çalışıyor.

        Adana'da doğuştan bedensel engelli olan Umut, 10 yaşında ailesinin yönlendirmesiyle atletizmle tanıştı. Umut, tekerlekli sandalye yarışında kendini geliştirmek için 2015'te Adana Amatörce Spor Kulübü'nde eğitim almaya başladı.

        Milli takım antrenörü Nuray Sev'in desteğiyle Türkiye şampiyonlukları elde eden genç para atlet, 2022'de ise Fransa'nın Caen kentinde düzenlenen Liseler Dünya Spor Oyunları'nda genel klasmanda dünya dördüncüsü oldu.

        Eğitimini Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 3. sınıfta sürdüren Umut, Paris'te ağustosta yapılacak Avrupa Para Atletizm Şampiyonası'na hazırlanıyor.

        Şampiyona öncesi antrenmanlarına Serinevler Atletizm Pisti'nde devam eden genç sporcu, Fransa'dan bu kez altın madalyayla ayrılmak istiyor.




        - "Engeller sadece zihindedir"

        Umut Çabuk, AA muhabirine, çocuk yaşlardan itibaren hayatının sporla iç içe olduğunu söyledi.

        Bedensel engeline rağmen pes etmeden çalıştığını dile getiren Umut, şöyle konuştu:

        "Spor benim için hayata tutunmanın en güçlü yolu. Bedensel engellilerin gücünün az olduğu zannedilir ama biz de güçlüyüz. Engeller sadece zihindedir. Sporu kendimi özgür hissettiğim ve gücümü keşfettiğim bir alan olarak tabir edebilirim. Engelimi engel olarak görmüyorum. 11 yıldır para atletizmle ilgilendiğim için bunu artık günlük yapmam gereken bir görev olarak görüyorum. Yarışlarda elde ettiğim başarılar da beni motive ediyor."

        Umut, bazen zorlansa da üniversite eğitimi ve atletizmi beraber yürüttüğünü anlattı.

        İsviçreli para atlet Marcel Hug'u örnek aldığını belirten Umut, "Ben de ileride Marcel Hug gibi rekorlar kırmak istiyorum. Beni en çok etkileyen yönü çalışkan ve disiplinli olması. Onun bu yönünü örnek alıyor ve kendi spor hayatımda uygulamaya çalışıyorum." dedi.

        Umut, altın madalya hedefine ulaşmak için yoğun tempoda çalıştığını vurgulayarak, "Avrupa Para Atletizm Şampiyonası'nda birinci olup ülkemi gururlandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." diye konuştu.

        Engelli bireylere evden çıkmaları tavsiyesinde bulunan Umut, "Dünya spor ve sanat gibi farklı etkinliklerle dolu bir yer, bunlara yönelebilirler. Bu alanlarda yeteneklerini keşfedip kendilerini geliştirebilirler. Ben kendimi sporda keşfettim ve bu alanda ilerledim. Bundan dolayı da çok mutluyum." ifadelerini kullandı.




        - "Spor Umut'un yaşam biçimi oldu"

        Milli takım antrenörü Nuray Sev de sporcusunun, Türkiye şampiyonalarındaki başarılarıyla kendisini gururlandırdığını söyledi.

        Daha büyük zaferler elde etmek için antrenmanlara devam ettiklerini dile getiren Sev, şunları kaydetti:

        "Umut ilk zamanlar antrenmanlara ailesinin kucağında gelip giden ve kendi işlerini tek başına yapamayan bir bireydi. Şimdi spor Umut'un yaşam biçimi oldu. Bu anlamda onu hayata kazandırmak adına verdiğim emek ve Umut'un ortaya koyduğu sabır ve emek için minnettarım. Umut başarılı ve azimli bir sporcu. Engelli sporcular bizden daha fazla zorluk derecesiyle mücadele ediyorlar. Umut'un da zorlandığı ve rahatsızlandığı dönemler, bundan dolayı motivasyonunu kaybettiği zamanlar da oldu ama hedeflerinde vazgeçmedi, tekrar spora odaklandı."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        3 yıl sonra kardeşini mezarda buldu! "Sevineyim mi üzüleyim mi?"
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        Galatasaray, Karagümrük deplasmanında!
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        "Tutuklanmasını bekliyordum"
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Kaybolan yolu rehberle açtılar!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Alkışı hak ediyor!"
        "Alkışı hak ediyor!"
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Yem hazırlarken feci ölüm!
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Orban'dan Zelenskiy'e tepki: Sınırı aştı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Teşekkürler Zeynep Sönmez: Tarih yazarak veda etti!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Ezgi Alya'nın hayatı için 1 yıl 8 ay hapis!
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        Trump elindeki morluğun sebebini açıkladı
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        İstanbul'da et fiyatları Ramazan sonuna kadar sabitlendi
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Meteoroloji'den 26 kent için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Part time çalışan işçinin tazminatı
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        Alarmdan dakikalar önce uyananlar dikkat!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!
        İşte hassas midelerin baş düşmanı 5 şey!

        Benzer Haberler

        Adana'da aranan 2 hükümlü yakalandı
        Adana'da aranan 2 hükümlü yakalandı
        Boşanmaya çalıştığı eşi, yapmadığını bırakmadı "Benim evime defalarca giril...
        Boşanmaya çalıştığı eşi, yapmadığını bırakmadı "Benim evime defalarca giril...
        Kuvvetli kar yağışı ülkenin doğusunu felç etti
        Kuvvetli kar yağışı ülkenin doğusunu felç etti
        Pozantı beyaza büründü
        Pozantı beyaza büründü
        Pozantı ve Feke ilçelerinde kar etkili oldu
        Pozantı ve Feke ilçelerinde kar etkili oldu
        Çukurova çiftçisinden zirai don önlemi: 15 dönüm limon ağacı fileyle örtüld...
        Çukurova çiftçisinden zirai don önlemi: 15 dönüm limon ağacı fileyle örtüld...