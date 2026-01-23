AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Adana'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Bayrağa uzanan eller kırılır. Bu millet bayrağı yere düşürmez, vatanı böldürmez, Türkiye yenilmez." dedi.



Yayman, Adana'da bir otelde, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Daha sonra Seyhan ilçesindeki Tarihi Yağ Camisi'nde cuma namazı kılan Yayman, esnaf ziyareti de gerçekleştirdi.



Ziyaretin ardından Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Yayman, salonda yükselen bayrakların, bayrakları yere atanlara karşı verilen en güzel cevap olduğunu söyledi.



Bayrağın 86 milyonun değeri olduğunu vurgulayan Yayman, "Bayrak büyüklerimizin, atalarımızın kanlarıyla suladığı bu toprakları vatan yapan sembolümüzdür. Dolayısıyla bayrağa uzanan eller kırılır. Bu millet bayrağı yere düşürmez, vatanı böldürmez, Türkiye yenilmez." diye konuştu.



Yayman, seçimden seçime meydanlara çıkanlara karşı AK Parti ve Cumhur İttifakı teşkilatlarının her zaman sahada, meydanda ve sokakta olduğunu ifade etti.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda kendisine sataşmada bulunduğunu belirten Yayman, şu ifadeleri kullandı:



"Özgür Özel'e Adana'dan sesleniyorum, Özgür Bey, gel Adana'daki coşkuyu, heyecanı, kalabalığı gör ve buradan ders al. Geçen sosyal medyada çok güzel bir paylaşım vardı. 'Bu CHP'lileri eğer Büyük Sahra Çölü'ne göndersek bir yıl sonra Büyük Sahra Çölü'nde kum olmaz.' diyordu. Cumhuriyet Halk Partisi geldi maalesef Adana'mız başta olmak üzere İstanbul'da, Ankara'da çöp, çukur, çamur ve maalesef akmayan sular var. Yapay zeka, uzay çağında aziz milletimize bu yaşatılan zulüm asla kabul edilemez. Seçim meydanlarında, seçimlerden önce halkçı geçinen bu Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle seçimlerden sonra rantçı oldu. Rüşvet, yolsuzluk, maalesef kamu malına zarar verme, kamu malını çarçur etme, hırsızlık bunlarda. Maalesef ama maalesef mezar başında rakı içenler bunlarda."



- "Bizim muhatabımız aziz milletimizdir"



Yayman, muhataplarının millet olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Seçim meydanlarında halkçı geçinenlerin seçimlerden sonra nasıl rantçıya dönüştüğünü, hırsızlıkların göbeğinde olduğunu, toksik muhalefet yaptığını, iktidara karşı nasıl çirkin bir dil kullandığını görüyoruz. Bizim muhatabımız Cumhuriyet Halk Partisi değildir, bizim muhatabımız aziz milletimizdir, 86 milyon vatandaşımızdır. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar milletimiz, Cumhuriyet Halk Partisinin notunu vermiş, 1950 yılında yapılan çok partili seçimlerden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi bir kez olsun tek başına iktidara gelemedi. Tam 76 yıldır tek başına iktidara gelememiş, eğer bu akılla, mantıkla, fikirle ve bu siyaset anlayışıyla devam ederlerse bir 75 yıl daha iktidarın yüzünü göremezler. İşte şimdi meydanı boş bulmuş konuşuyorlar, seçim diyorlar. Seçim zaten yapıldı, 14 Mayıs'ta yapıldı, 28 Mayıs 2023'te yapıldı. Yenildiniz, yenildikçe yenildiniz. Yenildikçe, kaybettikçe kaybettiniz. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. İnşallah yapılacak ilk seçimlerde bir kez daha göreceğiz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi sandıkta çok daha büyük bir hezimeti yaşayacak."



Kovid-19 ve deprem süreçlerini atlatan Türkiye'nin daha aydınlık bir geleceğe doğru yürüdüğünü ifade eden Yayman, çiftçinin, sanayicinin, emeklinin ve dar gelirlinin sorununu bildiklerini dile getirdi.



Tüm vatandaşları rahatlatacak ekonomik çalışmaların içerisinde olacaklarını vurgulayan Yayman, "Bize emekli hakkında konuşanlar, dar gelirlilerle ilgili atıp tutanlar dönüp belediyelerine baksınlar. Seçimlerden önce belediyelerinde 'Şu kadar maaş vereceğiz, şu kadar emekliye yardım edeceğiz.' diyenler bugün bu sözlerin unutmuş durumdalar. Deprem bölgesini de unuttular. Deprem bölgesinde ev, kreş yapacaklardı, yapmadılar. Bırakın orada hizmet yapmayı deprem turisti olarak dahi deprem bölgesine gelmediler maalesef." ifadelerini kullandı.



Yayman, katılımcılardan birinin seslenmesi üzerine, "Onlar 455 bin evin kartonunu dahi veremezler." dedi.



- "Yeni, sivil, demokratik, çağdaş bir anayasa istiyoruz"



Hüseyin Yayman, AK Parti'nin milletin umudu olduğunu, son 25 yılda girdikleri her seçimde başarı gösterdiklerini belirtti.



Milletin duası ve desteğiyle Türkiye'ye çağ atlattıklarını ifade eden Yayman, iktidarları döneminde yaptıkları çalışmaları anlattı.



Yayman, yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu dile getirerek, "Türkiye'de şu anda bize ekmek, su gibi lazım olan yeni, sivil, demokratik, çağdaş bir anayasa istiyoruz. Anayasa hemen şimdi, yarın değil hemen bugün, çünkü Türkiye'nin artık bu darbe anayasasından, çağ dışı anayasadan kurtulması, vesayetin anayasasından kurtulması gerekiyor." dedi.





AK Parti olarak, anayasanın şu an önemli ihtiyaçlardan biri olduğunu düşündüklerini belirten Yayman, "Eğer Türkiye Yüzyılı olacaksa, 21. asır Türkiye'nin yüzyılı olacaksa bize artık dar gelen bu anayasadan çıkıp yeni ve Türkiye'yi küresel bir güç haline getirecek sivil bir anayasa yapmamız gerekiyor. Bunu çok önemsiyoruz." diye konuştu.



Toplantıda, AK Parti Milletvekili Sunay Karamık ve AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı da konuşma yaptı.

