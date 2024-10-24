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        Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 00:20 Güncelleme: 24.10.2024 - 00:25
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        Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı
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        ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, saat 21.20 sıralarında Türkeli Mahallesi'nde ü meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştığı iddia edilen Muhammed Musaco yönetimindeki 01 AHG 029 plakalı motosiklet ile Ayberk Arda A. yönetimindeki 01 D 6601 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Emine Şimeli, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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