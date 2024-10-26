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        Kalp krizi geçiren komiser Kayacan, Adana'da toprağa verildi

        İSTANBUL'unSultangazi ilçesinde taş ocaklarını protesto eden göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede kalp krizi geçiren ve olaydan 2 ay sonra hayatını kaybeden komiser Mehmet Esat Kayacan, Adana'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 14:35 Güncelleme: 26.10.2024 - 14:40
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        Kalp krizi geçiren komiser Kayacan, Adana'da toprağa verildi
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        İSTANBUL'unSultangazi ilçesinde taş ocaklarını protesto eden göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede kalp krizi geçiren ve olaydan 2 ay sonra hayatını kaybeden komiser Mehmet Esat Kayacan, Adana'da toprağa verildi.

        Sultangazi'de 2 ay önce taş ocaklarını protesto eden mahalleli ile polis arasında arbede yaşandı. Göstericilere müdahale eden Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Mehmet Esat Kayacan fenalaştı. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve burada 2 aydır yoğun bakımda olan komiser Kayacan, hayatını kaybetti. İstanbul'da dün düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya getirilen Kayacan'ın cenazesi, öğle vakti Buruk Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından defnedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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