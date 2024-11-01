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        Zeytin ağacında 1569 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

        ADANA'nınKozan ilçesinde bir eve baskın yapan polis, bahçedeki zeytin ağacının dallarına arasında çanta içinde saklanmış 1569 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 10:07 Güncelleme: 01.11.2024 - 10:10
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        Zeytin ağacında 1569 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
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        ADANA'nınKozan ilçesinde bir eve baskın yapan polis, bahçedeki zeytin ağacının dallarına arasında çanta içinde saklanmış 1569 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Güneri Mahallesi'nde O.K.'nin uyuşturucu satışı yaptığı ihbarını aldı. Savcılığın talimatıyla O.K.'nin evine narkotik ekiplerince baskın düzenlendi. Evde arama yapan ekipler, bahçedeki zeytin ağacının dallarına arasında, çanta içinde saklanmış 1569 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan O.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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