Daha önce birlikte yaşadığı kadını barışmayı reddedince vuran şüpheli, tutuklandı

ADANA'nın Kozan ilçesinde daha önce dini nikahla birlikte yaşadığı Ayşe B.'yi (34) barışma teklifini kabul etmeyince av tüfeği ile vurarak yaralayan Ali Avcı (39), tutuklandı.

Adana'da 7 yıl dini nikahla birlikte yaşadığı Ali Avcı'dan ayrılan tarım işçisi Ayşe B., başka bir eve taşındı. Ayşe B. ile barışmak için birkaç kez konuşan Ali Avcı, olumsuz yanıt aldı. Yanına av tüfeğini alan Ali Avcı, Ayşe B.'nin evine giderek beklemeye başladı. Komşusuna gitmek için evden çıkan Ayşe B., dün saat 13.00 sıralarında Tavşantepe Mahallesi Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Bulvarı'nda kendisini takip eden Ali Avcı tarafından tüfekle bacağından vuruldu.