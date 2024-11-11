Cep telefonlarından birini mağazada, diğerini yürüyen merdivende çaldı

ADANA'da alışveriş merkezinde, biri giyim mağazasında, diğeri ise yürüyen merdivende 2 katının çantalarındaki cep telefonlarını çalan Umut T. (34), güvenlik kamerasından tespit edilip, yakalandı.

Olay, 27 Ekim'de saat 20.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. Giyim mağazasında reyonlarda gezip alışveriş yapan Umut T., H.S. isimli kadının fermuarı açık çantasındaki cep telefonunu fark etti. H.S.'yi bir süre takip eden Umut T., bir anlık dalgınlığından faydalanıp cep telefonunu aldı. Umut T., satın aldığı kıyafetleri giydikten sonra alışveriş merkezinden ayrılmak için mağazadan çıktı. Şüpheli Umut T., yürüyen merdivenden inerken bu kez de önündeki B.G. adlı kadının açık olan çantasındaki cep telefonunu çalıp, alışveriş merkezinden çıkarak uzaklaştı. İki olay da güvenlik kamerasına yansıdı.