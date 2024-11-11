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        Cep telefonlarından birini mağazada, diğerini yürüyen merdivende çaldı

        ADANA'da alışveriş merkezinde, biri giyim mağazasında, diğeri ise yürüyen merdivende 2 katının çantalarındaki cep telefonlarını çalan Umut T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 10:45 Güncelleme: 11.11.2024 - 10:45
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        Cep telefonlarından birini mağazada, diğerini yürüyen merdivende çaldı
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        ADANA'da alışveriş merkezinde, biri giyim mağazasında, diğeri ise yürüyen merdivende 2 katının çantalarındaki cep telefonlarını çalan Umut T. (34), güvenlik kamerasından tespit edilip, yakalandı.

        Olay, 27 Ekim'de saat 20.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinde meydana geldi. Giyim mağazasında reyonlarda gezip alışveriş yapan Umut T., H.S. isimli kadının fermuarı açık çantasındaki cep telefonunu fark etti. H.S.'yi bir süre takip eden Umut T., bir anlık dalgınlığından faydalanıp cep telefonunu aldı. Umut T., satın aldığı kıyafetleri giydikten sonra alışveriş merkezinden ayrılmak için mağazadan çıktı. Şüpheli Umut T., yürüyen merdivenden inerken bu kez de önündeki B.G. adlı kadının açık olan çantasındaki cep telefonunu çalıp, alışveriş merkezinden çıkarak uzaklaştı. İki olay da güvenlik kamerasına yansıdı.

        EVİNDE YAKALANIP, TUTUKLANDI

        Telefonlarının çalındığını fark eden B.G. ile H.S.'nin ihbarı üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 'Hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen Umut T., adresine yapılan baskında yakaladı. Emniyetteki sorgusunda cep telefonlarını çalıp, tanımadığı bir kişiye sattığını öne süren Umut T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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