SPK Başkanı Gönül: Vatandaşlarımızın tüketici değil, yatırımcı olmasını teşvik etmek istiyoruz

ADANA'da Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, finansal okuryazarlık seferberliğinin önemine dikkat çekerek, “Amacımız tüm kesimlerin finansal okuryazarlık seviyelerini artırmak. Vatandaşlarımızın tüketici değil, yatırımcı olmasını teşvik etmek istiyoruz” dedi.

SPK öncülüğünde, kadın ve gençler başta olmak üzere toplumun her kesimine finansal konularda temel bilgileri vermek için oluşturulan Finansal Okuryazarlık Platformu, kentte iki günlük program düzenledi. Programın ilk durağı Çukurova Üniversitesi'nde SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, öğrencilerle bir araya geldi.