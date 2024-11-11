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        SPK Başkanı Gönül: Vatandaşlarımızın tüketici değil, yatırımcı olmasını teşvik etmek istiyoruz

        ADANA'da Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, finansal okuryazarlık seferberliğinin önemine dikkat çekerek, "Amacımız tüm kesimlerin finansal okuryazarlık seviyelerini artırmak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 18:40 Güncelleme: 11.11.2024 - 18:45
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        SPK Başkanı Gönül: Vatandaşlarımızın tüketici değil, yatırımcı olmasını teşvik etmek istiyoruz
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        ADANA'da Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, finansal okuryazarlık seferberliğinin önemine dikkat çekerek, “Amacımız tüm kesimlerin finansal okuryazarlık seviyelerini artırmak. Vatandaşlarımızın tüketici değil, yatırımcı olmasını teşvik etmek istiyoruz” dedi.

        SPK öncülüğünde, kadın ve gençler başta olmak üzere toplumun her kesimine finansal konularda temel bilgileri vermek için oluşturulan Finansal Okuryazarlık Platformu, kentte iki günlük program düzenledi. Programın ilk durağı Çukurova Üniversitesi'nde SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, öğrencilerle bir araya geldi.

        'GÖREVİMİZ YATIRIMCILARI KORUMAK'

        Etkinlikte konuşan Gönül, tüm kesimlerin finansal okuryazarlık seviyesini artırmayı amaçladıklarını söyledi. 2008 küresel finans krizinde finansal okuryazarlık eksikliği sebebiyle insanların krize daha açık olduğunun ortaya çıktığını belirten Gönül, "Bu yüzden bu konuda eğitimleri erken yaşlarda vermeliyiz. Türkiye Seferberliği’nin çıkış noktası da bu gereklilikten doğdu. Finansal okuryazarlık düzeyini artırmak amacıyla online bir platform kurduk. Bu platform üzerinden finansal okuryazarlık sertifikası veriyoruz. Görevimiz yatırımcıları korumak ve piyasaların sağlıklı işlemesini sağlamak. Vatandaşlarımızı tüketici değil, yatırımcı olmaya teşvik etmek istiyoruz. Türkiye’nin bu alandaki ilk ve tek okulu Sermaye Piyasaları Finans Anadolu Mesleki Teknik Lisesi’ni açtık. Bu okul sayesinde sermaye piyasaları alanında yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz" dedi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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